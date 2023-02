RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA DELL’EX EDIFICIO SCOLASTICO VILLATICO, IL COMUNE LANCIA UN CONCORSO DI IDEE.

Saranno i cittadini, siano essi professionisti, giovani artisti o esperti in materia urbanistica, a scegliere la

destinazione d’uso dell’area dove, fino a qualche mese fa, sorgeva la scuola Villatico.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Maccarelli ha bandito, nei giorni scorsi, un

concorso di idee per la riqualificazione urbana del sito dell'ex scuola materna ed elementare mediante la

definizione di idee progettuali per un nuovo assetto, da definire attraverso la soluzione creativa proposta

dal soggetto vincitore del concorso.

“Un’idea progettuale che non deve essere certo non casuale ma strettamente legata agli indirizzi forniti

dall’Amministrazione che punta non solo alla riqualificazione, ma soprattutto alla valorizzazione dello

spazio urbano dell’Area lasciata libera dopo la demolizione dell’ex edificio scolastico Villatico.

La scelta di indire un concorso di idee nasce dalla volontà di recuperare questo importante spazio pubblico

per la vita cittadina, tra passeggio, interscambio sociale e culturale, fruizione per attività culturali e socio-

educative, realizzazione in loco di azioni ludiche e aggregative. Il tutto per facilitare la permanenza dei

residenti nel centro storico e consentire il rilancio socio-economico della nostra comunità”, spiega il sindaco

Maccarelli.

Nelle idee progettuali che saranno candidate al concorso, potranno essere ipotizzate nuove attività e

funzioni, temporanee o permanenti, che possano conferire una connotazione più qualificata di quella

attuale, sempre in coerenza con i caratteri storico-culturali e le suggestioni proprie del luogo, quale il suo

rapporto con i diversi accessi dalle strade limitrofe, con gli scenari urbani presenti e con spazi di grande

interesse urbano.

La proposta progettuale dovrà in particolare risolvere le criticità connesse all'attuale posizione sottomessa

rispetto agli assi viari, che trasformano tale ambito in uno spazio di margine sotto il profilo sia delle

relazioni visive che funzionali; quindi, la stessa idea dovrà prevedere compiutamente le esigenze di

accessibilità al percorso per Valle Casale, comprendere anche il rifacimento dei sottoservizi, in poche parole

ridefinire lo spazio civico, qualificando il valore della piazza come “luogo” riconoscibile, attraverso la

presenza di nuovi arredi, di una pavimentazione disegnata e di un assetto illuminotecnico adeguato che ne

incrementino la fruibilità, creando uno scenario urbano innovativo ma rispettoso dei valori storici e culturali

di interesse, garantendo la possibilità di provvedere ad una gestione e manutenzione più semplice ed

economica possibile per l’Amministrazione Comunale.

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di premi che vanno dai 500

euro per il terzo classificato ai 3500 per il vincitore, passando per i 1500 previsti per il secondo classificato.