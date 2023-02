Risanamento dei conti. Maddaloni comune virtuoso

Comunicato Stampa

Maddaloni. L’ Amministrazione Comunale di Maddaloni , guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, nella seduta odierna della giunta comunale ha approvato la delibera “ fondi garanzia debiti commerciali – presa d’atto accantonamento anno 2023”. Su proposta del vice sindaco nonché assessore all’ economia e finanza Luigi Bove la giunta , presieduta dal primo cittadino Andrea De Filippo , ha approvato tale delibera come atto formale . La notizia principale da tale delibera è che il Comune di Maddaloni ha un indicatore di pagamento delle transazioni commerciali pari a 4,31 giorni. Tale dato è riferito ai pagamenti degli acquisti beni e servizi al 31/12/2022 e rispetto agli anni 2021 e 2022. Tale dato è in controtendenza rispetto al passato quando il Comune aveva un indice pari a 60 giorni prima e poi 30 fino a giungere a 4,31. L’ assessore Bove dichiara “ l’azione di risanamento dei conti e una gestione attenta della spesa pubblica voluti fortemente da questa amministrazione , coadiuvata dalla parte burocratica dell’ Ente, consente oggi al Comune di Maddaloni di avere tali indici di pagamento e quindi di acquisti di beni e servizi . Un indice di 4,31 giorni che fa entrare Maddaloni nell’ elenco di comuni attenti e virtuosi in termini di spesa pubblica e gestione dei conti”.