Rischio Chiusura Centro Antidiabetico al Distretto 13

Il comunicato:

È giunto il momento di intervenire al più presto sul pianeta Sanità sul territorio maddalonese e paesi limitrofi ! – afferma Vincenzo Bove, leader del Movimento politico Uniti per Maddaloni, Delegato del Sindaco al Verde Pubblico, già Assessore alla Sanità nelle precedenti Amministrazioni. Con la trasformazione del Presidio Ospedaliero in Ospedale Covid la Sanità sul territorio è stata penalizzata sia per l’assenza di un Pronto soccorso attivo sia per l’assenza delle specialità di Ricovero.

A questo si aggiunge il ritardo ad usufruire delle prestazioni specialistiche perché con la soppressione dell’Ospedale si è avuto un aumento delle liste di attesa al Distretto 13.

A Tal proposito oggi 27 aprile si è tenuto un incontro con il Responsabile del Distretto 13 Dott. Attilio Rongioni da parte dell’ON. Vincenzo Santangelo e L’Ex Assessore alla Sanità del Comune di Maddaloni Vincenzo Bove, si è discusso delle difficoltà dei cittadini ad avere le Prestazioni Specialistiche in tempo utile secondo i parametri LEA livello minimo di assistenza, questo a causa delle lunghissime liste di attesa. Inoltre si e sottolineato la grave carenza di Personale Medico al Centro Antidiabetico per carenza di Endocrinologo e Diabetologo che rischia di Chiudere . infatti già sono sospese le prenotazioni per carenza di Medico Endocrinologo. Il Dott. Rongioni si è riservato di far conoscere le difficoltà che sussistono al Distretto 13 inviando dei dati sulla posta elettronica dell’ON in breve tempo per avere una visione delle eventuale carenze e trovare delle Soluzioni con la Direzione Generale della ASL .