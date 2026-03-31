“RiSoNa”, inizia il viaggio nella musica campana

Prende il via il 2 aprile al Teatro Trianon Viviani di Napoli il ciclo di incontri “RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana”, ideato e curato da Pasquale Scialò. Un percorso che, fino al 18 giugno, esplorerà le molteplici forme e narrazioni della musica campana attraverso conversazioni, ascolti, testimonianze e proiezioni, restituendo al pubblico un patrimonio vivo di voci, memorie e storie.

L’iniziativa rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 della Regione Campania, attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 21/27).

Ad inaugurare la rassegna, giovedì 2 aprile alle ore 17.30, sarà l’incontro “Canzone e cinema. Quando la musica diventa cinema”, con il regista Giorgio Verdelli in dialogo con Maurizio Gemma e Antonio Tricomi, moderato da Pasquale Scialò.

Autore e regista di documentari e programmi musicali, Giorgio Verdelli ha firmato lavori dedicati a protagonisti della musica italiana come Pino Daniele (Il tempo resterà, 2017), Paolo Conte (Via con me, 2020), Ezio Bosso, Lelio Luttazzi, Enzo Jannacci e Rino Gaetano. L’incontro offrirà uno sguardo sul rapporto tra musica e racconto cinematografico, tra ricerca, memoria e costruzione narrativa, con la proiezione di sequenze dedicate a Pino Daniele e di un estratto dell’intervista a Paolo Conte sulla canzone napoletana, disponibile sul portale SoNa, parte dell’Ecosistema Digitale per la Cultura della Regione Campania.

Gli incontri, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgeranno per i primi due appuntamenti nella sala del teatro e proseguiranno successivamente nella Stanza della Memoria. Prima dell’inizio, alle ore 17.00, è prevista una visita guidata alla Stanza delle Meraviglie.

Il programma proseguirà con ulteriori appuntamenti che, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità, vedranno protagonisti studiosi, artisti e operatori culturali, tra cui Peppe Lanzetta, Lello Arena, Francesca Silvestre, Tony Panico, Marina Tripodi, Francesco Nocerino, Raffaele Di Mauro, Mimmo Torello, Giuseppe Palladino, Felice Ceparano e Gerardo Ceparano.

Il progetto “RiSoNa” si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del Teatro Trianon Viviani, che ha recentemente aperto al pubblico nuovi itinerari di visita dedicati alla storia della canzone napoletana*. L’esperienza si sviluppa tra la Stanza delle Meraviglie, installazione immersiva e multisensoriale che conduce il pubblico nella Napoli musicale tra fine Ottocento e primo Novecento, attraverso immagini, suoni e scenari simbolici, e la Stanza della Memoria, spazio interattivo che permette di esplorare oltre due secoli di storia musicale attraverso documenti, registrazioni, fotografie e contenuti digitali del portale SoNa. Completa il percorso il racconto della storia del teatro – fondato nel 1911 nel cuore di Forcella e oggi dedicato a Raffaele Viviani – che nel tempo ha ospitato alcuni dei più grandi protagonisti della scena teatrale e musicale napoletana, affermandosi come luogo simbolo dello spettacolo popolare e della cultura cittadina.

Per informazioni: www.scabec.it.