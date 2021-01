RISSA E ACCOLTELLAMENTO, SUL LUNGOMARE DI MERGELLINA

Napoli (Mergellina) – Sarebbe scoppiata una rissa a Napoli, nella tarda serata di ieri sera precisamente nella zona di Mergellina, sul lungomare napoletano, cinque persone sarebbero state denunciate per una mega rissa che ha visto anche lo spuntare di alcuni coltelli e fendenti tra due gruppi di persone, ossia tre italiani e due equadoregni, tra le due fazioni già però c’erano dei dissapori pregressi.

Uno dei cinque ‘contendenti’ un uomo di anni 58 facente parte della fazione degli equadoregni, è finito in Ospedale ma non pare in pericolo di vita.