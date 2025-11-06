Rissa tra camionisti in autostrada: autotrasportatore ferito alla testa con un martello

Un violento scontro tra camionisti si è verificato nei pressi della stazione di servizio Metauro Est, lungo l’autostrada A14 nel territorio di Pesaro e Urbino. A farne le spese è stato un autotrasportatore rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito con un martello da un collega.

Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, la lite sarebbe scoppiata per motivi banali e si sarebbe trasformata in pochi istanti in una rissa. Il presunto aggressore, un uomo di 47 anni di nazionalità ucraina, appariva in evidente stato di ebbrezza.

Testimoni hanno riferito che l’uomo avrebbe prima spinto a terra il connazionale e poi lo avrebbe colpito con un martello di grosse dimensioni. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre l’aggressore è stato denunciato. Gli agenti hanno provveduto a sequestrare l’arma utilizzata durante l’episodio.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della lite e verificare eventuali responsabilità di altre persone presenti nell’area di sosta.