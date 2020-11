Ristori per aiuti alimentari: ecco le cifre comune per comune

RISTORI TER: 400 MLN AI COMUNI PER AIUTI ALIMENTARI, 8,3 MILIONI DI EURO IN PROVINCIA DI CASERTA. ULTERIORE PROVA CHE LO STATO C’E’.

Il comunicato:

Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini piombati in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Per i Comuni della provincia di Caserta si tratta di risorse che in totale ammontano a 8,3 milioni di euro. Il Comune di Caserta potrà disporre di 445.871,66 euro.

Il rinnovo di questo intervento è l’ennesima dimostrazione che gli interventi di politica sociale voluti dal MoVimento 5 Stelle con il ministro Nunzia Catalfo vanno nella direzione di non lasciare nessuno indietro. L’ulteriore provvedimento definito, nei giorni scorsi, dall’esecutivo fa salire a circa 10 miliardi di euro i fondi stanziati nei tre decreti Ristori per aiutare lavoratori e imprese a superare gli effetti economici negativi determinati da questa nuova ondata.

E’ l’ennesima dimostrazione che lo Stato c’è; il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del Paese.

Elenco comuni Provincia di Caserta:

AILANO 11.217,04

ALIFE 72.330,05

ALVIGNANO 44.247,05

ARIENZO 51.643,82

AVERSA 440.721,96

BAIA E LATINA 19.924,63

BELLONA 58.298,67

CAIANELLO 16.430,00

CAIAZZO 46.250,07

CALVI RISORTA 46.024,61

CAMIGLIANO 17.690,23

CANCELLO ED ARNONE 57.508,45

CAPODRISE 89.968,42

CAPRIATI A VOLTURNO 12.625,35

CAPUA 147.086,07

CARINARO 66.301,63

CARINOLA 63.311,72

CASAGIOVE 105.823,52

CASAL DI PRINCIPE 234.486,91

CASALUCE 104.470,92

CASAPESENNA 76.810,04

CASAPULLA 73.238,12

CASERTA 445.871,66

CASTEL CAMPAGNANO 13.086,41

CASTEL DI SASSO 10.823,13

CASTELLO DEL MATESE 13.210,99

CASTEL MORRONE 34.011,11

CASTEL VOLTURNO 276.113,00

CELLOLE 72.409,81

CERVINO 51.680,67

CESA 90.853,87

CIORLANO 3.642,22

CONCA DELLA CAMPANIA 9.963,38

CURTI 57.992,08

DRAGONI 19.084,34

FALCIANO DEL MASSICO 32.730,66

FONTEGRECA 6.772,08

FORMICOLA 12.794,15

FRANCOLISE 43.698,42

FRIGNANO 95.443,84

GALLO MATESE 4.636,50

GALLUCCIO 19.155,71

GIANO VETUSTO 4.761,35

GIOIA SANNITICA 34.842,71

GRAZZANISE 67.075,90

GRICIGNANO DI AVERSA 124.919,32

LETINO 6.730,08

LIBERI 10.364,56

LUSCIANO 156.184,23

MACERATA CAMPANIA 97.434,60

MADDALONI 370.330,21

MARCIANISE 350.433,99

MARZANO APPIO 18.734,72

MIGNANO MONTE LUNGO 27.152,90

MONDRAGONE 296.798,36

ORTA DI ATELLA 288.026,77

PARETE 116.278,45

PASTORANO 25.744,02

PIANA DI MONTE VERNA 20.013,89

PIEDIMONTE MATESE 87.857,69

PIETRAMELARA 42.843,89

PIETRAVAIRANO 26.581,29

PIGNATARO MAGGIORE 46.246,28

PONTELATONE 14.702,58

PORTICO DI CASERTA 70.629,06

PRATA SANNITA 13.807,65

PRATELLA 13.964,56

PRESENZANO 16.616,75

RAVISCANINA 11.818,78

RECALE 70.116,49

RIARDO 19.632,81

ROCCA D’EVANDRO 26.606,46

ROCCAMONFINA 30.539,43

ROCCAROMANA 8.009,91

ROCCHETTA E CROCE 3.955,42

RUVIANO 13.517,26

SAN CIPRIANO D’AVERSA 147.005,51

SAN FELICE A CANCELLO 167.233,08

SAN GREGORIO MATESE 8.777,52

SAN MARCELLINO 151.730,42

SAN MARCO EVANGELISTA 58.639,74

SAN NICOLA LA STRADA 178.162,46

SAN PIETRO INFINE 7.962,29

SAN POTITO SANNITICO 16.243,75

SAN PRISCO 111.313,60

SANTA MARIA A VICO 127.029,27

SANTA MARIA CAPUA VETERE 257.698,07

SANTA MARIA LA FOSSA 26.257,98

SAN TAMMARO 48.377,31

SANT’ANGELO D’ALIFE 19.060,83

SANT’ARPINO 147.333,19

SESSA AURUNCA 184.300,94

SPARANISE 61.853,15

SUCCIVO 82.007,35

TEANO 110.959,13

TEVEROLA 146.104,70

TORA E PICCILLI 6.733,68

TRENTOLA DUCENTA 196.744,16

VAIRANO PATENORA 57.025,03

VALLE AGRICOLA 8.381,36

VALLE DI MADDALONI 24.583,72

VILLA DI BRIANO 74.676,95

VILLA LITERNO 132.088,74

VITULAZIO 65.232,09