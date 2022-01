Risveglio triste per L’Italia: è venuto a mancare il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli

Questa notte, a causa di una patologia che aveva compromesso il sistema immunitario, è venuto a mancare il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, volto molto amato del Tg1, eurodeputato dal 2009. Nel suo ultimo messaggio di Natale aveva fatto gli auguri a tutti con queste parole: “La speranza siamo noi, quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo tutte le ingiustizie. Auguri a noi, auguri alla nostra speranza”.

Tra i tanti messaggi di saluti, quello del Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, che lo ricorda così:

“Profondo cordoglio e tanta commozione per la scomparsa di David Sassoli. L’Italia perde un riferimento importante, che ha saputo guidare in maniera autorevole il Parlamento europeo in anni incerti e difficili. È stato un convinto europeista, molto attento al dialogo con le giovani generazioni. Lo ricordiamo anche come un grande professionista dell’informazione, tra i volti più noti del Tg1, sempre libero e autonomo. Le nostre condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari.”