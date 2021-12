RITARDI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA NELLA PROVINCIA DI CASERTA

Disagi per quel che concerne la linea ferroviaria, anche e soprattutto nella provincia casertana questo in breve quanto accaduto, sul tratto ROMA NAPOLI,. Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato la circolazione rallentata, Infatti lungo la linea ferroviari si stanno accumulando ritardi, in particolare, verso le ore 8.55, nelle frazioni o per meglio dire provincie tra Rocca d’Evandro e Vairano Patenora vi è stato l’inconveniente ed un guasto tecnico ad un convoglio ferroviario o treno che dir si voglia…pertanto i treni e la circolazione ferroviaria risultano rallentate.