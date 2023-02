Ritiro ingombranti ed elettrodomestici. Arriva l’APP Velia per le prenotazioni

Maddaloni – Una grande novità è in arrivo dal 1° marzo per i cittadini maddalonesi. Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE, i piccoli elettrodomestici sarà resa più agevole attraverso un’app dedicata. Lo ha reso noto l’assessore all’ambiente Nunzio Sferragatta: “ L’azienda affidataria del servizio, Velia Ambiente Srl, ha previsto, oltre al numero verde, un’APP deidcata per poter prenotare il ritiro di questa tipologia di rifiuti. Nell’era del digitale, in cui tutti viviamo con uno smartphone sempre con noi che utilizziamo nella quotidianità, avere un’APP agevolerà lo smaltimento di questi rifiuti alla ditta e fornirà al cittadino uno strumento immediato per potersi prenotare rapidamente ed in qualunque momento. L’app prevede inoltre la segnalazione di eventuali disservizi sul ritiro.Ogni prenotazione, mi pre me ricordare, prevede il ritiro di massimo 3 pezzi.”

Il nuovo servizio sarà attivo da marzo. Rimane il numero 800-993987 e dagli store degli smartphone basterà cercare APP VELIA AMBIENTE e scaricarla gratuitamente.