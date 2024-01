Ritorna il premio “Amo Napoli” per le eccellenze partenopee

Siamo già alla seconda edizione del premio “Amo Napoli”, nato allo scopo di far emergere chi si adopera in primis per la valorizzazione e lo sviluppo della città partenopea, non ricercando necessariamente luci di notorietà mediatica, ma per il progresso del “bene comune” rappresentato dalla città.

L’evento è stato ideato, promosso e organizzato da un gruppo di associazioni legate al territorio nell’ambito dell’artigianato: Dama Club e Stamm Ca’, in collaborazione con Rinascimento Partenopeo.

Nella prima edizione, declinata al femminile, furono premiate tredici donne che si erano distinte nei rispettivi ambiti, ora è il momento dell’altra metà del cielo, quella colorata d’azzurro. In questa edizione, dunque, toccherà agli uomini, in una costante alternanza di genere che continuerà di anno in anno.

Questi i premiati della seconda edizione:

per la sezione imprenditoria: Marco Russo , farmacista molto impegnato nel sociale, distintosi sia nel periodo Covid con l’iniziativa “Ambulatorio Partenopeo” che durante la guerra Russia-Ucraina per raccolta continua di generi di primo soccorso;

La serata, che si svolgerà giovedì 25 gennaio presso In Arte Vesuvio (IAV – via Marino Turchi, 23), prevederà innanzitutto la cerimonia di consegna dei premi “Amo Napoli”, mediante la conduzione di Emanuela Rettondini e Italo Palmieri, proseguendo successivamente con la musica di Debora Savasto, DJ di fama internazionale. L’evento avrà come media partner le trasmissioni tv We Can Dance, In Città, Divi e Dive, Onda Azzurra Vip Show, Tifo Azzurro.