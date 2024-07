Ritorna il WIMBY fest con un’edizione completamente rinnovata e in una cornice del tutto nuova.

Succivo – Sulla scia del successo della passata edizione, il movimento ambientalista promotore dell’evento, Stop Biocidio, ha deciso di fare il “bis” e proseguire il cammino intrapreso lo scorso anno, lanciando la seconda edizione del festival.

Importanti novità riguarderanno il programma e la location. Dopo aver ricevuto il “battesimo” nel 2023 presso il Real Sito di Carditello, quest’anno il festival farà tappa in un altro dei luoghi “simbolo” della rinascita della Terra dei Fuochi: il Casale di Teverolaccio a Succivo, in provincia di Caserta.

Dal 20 al 22 settembre 2024 l’antico maniero di epoca medievale diventerà il “cuore pulsante” della manifestazione con eventi, talk, laboratori, workshop, cibo, musica e intrattenimento per tutte le età.

Come per la passata edizione, anche quest’anno il festival si concentrerà su temi di grande attualità e interesse.

WIMBY fest vuole infatti affermarsi come una delle più importanti manifestazioni a tema ambientale in Campania e nel Mezzogiorno per lanciare un messaggio inequivocabile: difendere l’ambiente vuol dire salvare il pianeta.

Solo così potremo regalare un mondo migliore alle generazioni future.