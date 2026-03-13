Ritorna la rassegna NICE 25, al teatro dell’Ovo va in scena Periodi ipotetici.

Il Teatro dell’Ovo e il Comune di Marcianise presentano, nell’ambito della rassegna NICE 26 dedicata al teatro indipendente, lo spettacolo di poesia orale e performativa intitolato “Periodi ipotetici”. L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo 2026, alle ore 21:00, presso la sede del Consorzio Creativo in via Romaniello n. 9 a Marcianise. La performance è scritta e interpretata da Gloria Riggio, con l’accompagnamento delle musiche originali composte da Fabio Schember.

L’opera si configura come un’indagine poetica sui temi sociali e individuali, proponendo una riflessione collettiva su concetti quali la resistenza, il corpo e la violenza. Attraverso l’uso del dubbio come strumento d’analisi, lo spettacolo cerca di connettere i vissuti personali alle dinamiche del mondo esterno. I biglietti hanno un costo di 6 euro e la prenotazione può essere effettuata tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/12184047037097?aff=oddtdtcreator.

Gloria Riggio (Agrigento, 2000) è una studentessa che compie i suoi studi classici nella cittadina siciliana da cui proviene, e che tra luci ed ombre molto ama. Studia pianoforte sin da quando era bimba, nutrendo grande passione per la musica così come per la fotografia, i viaggi, il teatro, il mare, i libri e la scrittura. A sedici anni debutta con Il mirto e la rosa (Entropia/La Gru), silloge poetica in cui sintetizza i suoi componimenti dai più acerbi a quelli più recenti. Nel 2019 pubblica per Entropia/La Gru la raccolta La stagione del dubbio. Vive a Trento e nel 2023 diventa Campionessa italiana di Poetry Slam.

L’iniziativa, sotto la supervisione artistica dell’attore e regista Raffaele Patti, si avvale della collaborazione di diversi partner culturali, tra cui Non Solo Sipario, Risvegli Culturali, Club Etnie e Caffè Procope. Il supporto logistico e organizzativo è garantito anche dai contributi degli sponsor Clinica Dentale Lina Tartaglione e Carito Assicurazioni Generali.