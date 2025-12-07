Al terzo piano della Reggia di Caserta, alla presenza gli studenti del Liceo “Armando Diaz”, si parlerà dell’impegno delle donne come motore di cambiamento, protagoniste di pratiche di cura, di mediazione, di educazione, di difesa dei diritti e di tutela; un impegno finalizzato al progresso sociale ma anche alla costruzione di spazi sicuri – familiari, sociali e territoriali – dove la violenza non trova mai terreno fertile. Non solo il 25 novembre ma tutti i giorni si promuovono occasioni di consapevolezza e di richiamo ad un ruolo attivo da parte di tutti e di tutte; dunque l’iniziativa “Ritratti di donne: immagini, storie, diritti” conferma il ruolo di ponte dei presenti nell’attuare e nel tramandare politiche concrete e solidali.

L’11 dicembre, dopo i saluti istituzionali dei funzionari incaricati della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento Pasquale De Maio e Antonio Friello, della presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Angela Del Vecchio e della dirigente scolastica del liceo scientifico “Armando Diaz” di Caserta Daniela Tagliafierro, prenderanno la parola, moderate dalla Responsabile della Biblioteca della Sabap Mariangela Mingione: Raffaella Alois, presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e quattro rappresentanti dell’associazione “Spazio Donna”, punto di riferimento per coloro che chiedono aiuto, la responsabile e sociologa Tiziana Carnevale, l’avvocato Drusilla De Nicola, la sociologa Alba Bianconi e la psicoterapeuta Benedetta Rizzi. Le conclusioni saranno affidate all’architetto Rosa Carafa, prima donna presidente dell’Ordine professionale casertano e prima donna in Italia a guidare un albo specialistico.

La mattinata si concluderà con la consegna di alcune copie multiple delle pubblicazioni custodite nei depositi della Biblioteca Moderna della Sabap ai relatori e a tutte coloro che, seguite dall’Associazione “Spazio donna”, decidono di opporsi agli atti persecutori, per ricostruire se stesse e la loro vita.

Donazioni che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento proseguirà anche con l’iniziativa “La Soprintendenza per le Scuole”, aperta non solo agli Istituti scolastici ma anche alle associazioni e agli organismi che si occupano di divulgazione e fruizione culturale, pubblicata al link: https://sabapce-bn.cultura.gov.it/la-soprintendenza-per-la-scuola-donazione-di-libri-alle-istituzioni-scolastiche/ (Autorizzazione Sab-Cam prot. n. 3415 del 12-11-2025)