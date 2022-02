Ritrovata la quattordicenne scomparsa a Curti

Curti. La quattordicenne che questa mattina era scomparsa da casa (quando la madre è andata a svegliarla per andare a scuola, non l’ha trovata in camera, dopo averle dato la buonanotte ieri alle 23) e per la quale sono stati lanciati diversi appelli sui social e giornali locali, è stata ritrovata nel pomeriggio.

Anna Maria Mastroianni, secondo le prime voci, sembra sia stata ritrovata a Capodrise.

Non sono diffusi i motivi per i quali la giovane si sia allontanata dalla sua abitazione, destando preoccupazione in familiari ed amici, ma la cosa importante è che sia sana e salva, di nuovo a casa