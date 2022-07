Ritrovate auto rubate nei pressi della Turbogas

Maddaloni – Un vero e proprio cimitero di auto rubate è stato scoperto in via Santa Fede, alla periferia di Maddaloni, nei pressi del cantiere del casello autostradale.

L’area individuata, alle spalle della Turbogas, già in passato al centro delle cronache per rifiuti depositati nei suoi pressi molto inquinanti, oggi nasconde autovetture rubate nel tempo.

Le auto ritrovate, 2 Fiat Panda a metano, modello molto diffuso negli ultimi tempi, sono state rinvenute dalla polizia municipale di Maddaloni. Entrambe sono prive di alcune parti come marmitte e parti elettriche, sicuramente il motivo per il quale sono state rubate.