Ritrovato gatto morto nella villa comunale. È il secondo in pochi giorni

“Anche stamattina nella villa don Salvatore d’Angelo abbiamo fatto un triste ritrovamento: il secondo gatto morto a distanza di cinque giorni dal primo. Questa volta però abbiamo deciso di agire diversamente: il comandante Domenico Renga, capo della polizia municipale di Maddaloni, è prontamente intervenuto per fare in modo che il povero gatto fosse prelevato dall’Asl. Non solo! Il comandante ha altresì richiesto che fossero fatti esami tossicologici per accertare la causa del decesso dell’animale affinché inizi una lotta a chiunque stia avvelenando la nostra città, i nostri animali, i nostri parchi.

Pertanto ringraziamo il comandante Renga e confidiamo in una giustizia che speriamo arrivi presto!”

A parlare è il custode della villa comunale. Giuseppe Cafarelli, persona attenta e sensibile, ha voluto denunciare questa situazione che comincia a destare sospetti e preoccupazione.

In attesa degli esiti diamo voce a questo appello a prestare attenzione ad eventuali comportamenti anomali per riferirne alle autorità competenti.