Ritrovato Giuseppe l’uomo del camper. Era in ospedale

Maddaloni. È stato ritrovato Giuseppe, il nonnino del camper che era sparito da tre giorni. Non si avevano sue notizie ma oggi si è saputo che era ricoverato all’ospedale di Marcianise. Appena dimesso è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri di Marcianise i quali prontamente hanno avvisato Maddaloni. I volontari della Protezione civile di Maddaloni lo sono andati a prenderlo andare accompagnato al suo camper nei pressi del noto supermercato a via Napoli dove lui vuole vivere con i suoi cani; e gli hanno anche procurato un pasto caldo per la sera e del latte . Tutto è bene quel che finisce bene.