Riunita l’Assemblea dei Progressisti per Terra di Lavoro.

L’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro ha riunito la propria assemblea degli aderenti nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio 2026 presso la sede di via Majelli a Caserta. Nel corso della seduta, presieduta da Gianni Cerchia, i partecipanti hanno confermato il programma dell’evento fissato per il prossimo 30 gennaio, che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali insieme a diversi accademici. L’incontro sarà focalizzato sull’analisi dei nuovi scenari mondiali del ventunesimo secolo, con particolare attenzione ai nuovi assetti dell’Occidente, all’ordine globale e alla questione del ritorno dei conflitti bellici.

L’assemblea ha inoltre deliberato l’avvio di un percorso finalizzato alla costruzione di una conferenza programmatica territoriale. Il coordinamento di questa iniziativa è stato affidato ad Adolfo Villani, sindaco di Capua, che lavorerà con il supporto di Giuseppe Venditto, Alessandro Landolfi e Camilla Bernabei. Questo gruppo di lavoro avrà il compito di elaborare una proposta iniziale che funga da base per un confronto interno tra i soci e, successivamente, con le forze sociali del territorio sui temi strategici della mobilità, delle infrastrutture, dell’economia e della sanità. Infine, l’associazione ha conferito ad Alessandro Tartaglione l’incarico di responsabile della comunicazione.