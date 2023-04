Riuscita e ricca di emozioni la presentazione del testo “Il punto delle chimere“

È stata una serata ricca di emozioni quella del 14 aprile presso l’Art Gallery Civico 103 del libro, in cui è stato presentato il libro “Il punto delle Chimere” – Node, di Doe Morelli . Ha introdotto la presentazione la presidente di Artedonna , la dottoressa Rachele Arena, che ha parlato del testo come di “Un sogno che diventa una fiaba. O meglio ancora, una fiaba che si sviluppa attraverso la narrazione di un sogno che rappresenta un viaggio nell’io, attraverso le diverse strade che la vita ci presenta: quella dell’errore commesso dai sensi, quella dello smarrimento di fronte alle false realtà, quei dubbi provenienti dalle percezioni alterate. Sono strade che ognuno di noi conosce bene, perché spesso sono state percorse, non perché decisi a farlo, ma perché costretti dagli eventi”. È intervenuta, in qualità di relatrice dell’evento, la dottoressa Monica Aquino, assistente sociale e conseler, la quale ha condiviso la sua emozione per l’opera con i presenti, dicendo di essere stata colpita “dal metodo narrativo scelto e dai personaggi di questa favola che ci introducono nei viaggi dell’io.”

Il testo infatti si sofferma sulla “dicotomia di fronte alla quale ci troviamo sempre, cioè di dover scegliere tra varie possibilità e che nel libro si trova spesso”. La mappa delle chimere -ha concluso la dottoressa- è un testo in cui si palesa un linguaggio gentile e garbato al quale oggi non siamo più abituati”.

L’autrice descrive i viaggi della coscienza “attraverso un lavoro complicato, che mette in evidenza attraverso dei personaggi immaginari alcuni stati d’animo del carattere dell’uomo”. Attraverso la lettura del testo si può capire che “nei sogni si riesce ad essere veramente se stessi e a non indossare maschere”, ricorda ancora la professoressa Morelli. Altro aspetto che colpisce molto nel testo , così come ha fatto notare la dottoressa Aquino, è “l’assenza del tempo che permette di calarsi in pieno nel momento vissuto”. Nell’ultima parte del libro, in cui viene affrontato il tema della depressione si percepisce un sentimento di libertà. Tutte queste sfumature e significati del testo sono state trasmesse attraverso le letture della giovane voce di Alice Belli. I proventi del libro andranno in beneficenza alla comunità per bambini, Don Orione di Ercolano. Ciò è stato testimoniato dallo stesso direttore della struttura, Don Rosario De Paola , intervenuto durante l’incontro . A tal proposito, il sacerdote ha raccontato come “ Don Orione, della quale la comunità porta il nome, sia stato fondatore di tante case. La stessa fondazione ha comunità in tutto il mondo”. Forte anche la testimonianza delle coordinatrici del Movimento Laico “Don Orione”, Maria Casillo e Danusca Palomba, su quanto “sia fondamentale l’esperienza diretta con alcune realtà diverse dalla nostra “.

Infine la presidente della casa editrice MR editori, Giovanna Ragusa, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il nuovo lavoro letterario presentato.