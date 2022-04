Road Runners Maddaloni “Di ogni età e di ogni passo”

Comunicato di Peppe Sacco

Da un’idea di Michele Campolattano e Agostino Toselli nel 2006 si concretizza l’A.S.D “Road Runners Maddaloni” con lo scopo sociale di mettere insieme persone che esercitano singolarmente la pratica della corsa nel tempo libero. Da quella data a oggi la compagine campana oltre ad affermarsi come riferimento del podismo amatoriale conta tra le proprie file più di 150 aderenti. Nel gruppo, non mancano gli assidui frequentatori dei raduni della corsa su strada, maratoneti, runner trail e chi ama farne parte restando tapascione, ma tutti sono amici accomunati dalla stessa passione. <Si fa attività tutto l’anno – dice il portavoce – la nostra attività sociale si allinea con l’anno solare e per farne parte basta presentare il certificato medico agonistico e una quota di 20,00 per il tesserino Fidal, abbigliamento e altre necessità sono a carico della società, grazie anche al sostegno dei sponsor. In Campania, la Road Runners Maddaloni è notata a ogni manifestazione del calendario podistico, per la sua lealtà e nei piazzamenti che ottiene. La squadra di Maddaloni dal colore granata nel appassionato mondo della corsa su strada si fa notare anche in tutta la penisola e all’estero; tra le proprie file conta pure una larga quota di atleti in rosa coordinata da Pasqualina Zampilla. Volentieri per la buona riuscita non manca a tante iniziative promosse sul territorio e nemmeno della città, per il successo di un evento sportivo. Oltre ad essere affiliata con la Fidal e l’OPES Italia fa parte del progetto solidale ASPAL. A settembre riprende con l’appuntamento “Corri Road Maddaloni” la manifestazione dal crescente successo è in programma il 18 settembre e prevede una larga parte dedicata ai giovanissimi con giochi e una mini run a misura di tutti. Il Direttivo della Road Runners Maddaloni vede sulla poltrona di presidente Michele Campolatano (foto), ad affiancarlo validissimi collaboratori che hanno accettato con responsabilità i vari incarichi a partire da: Cino Alfonso, Santo Domenico, Vittoria Salvatore, Zampella Pasqualina, Campolattano Francesco, Di Caprio Nicola e Fusco Tommaso.