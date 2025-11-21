Roberta è stata ritrovata

Caserta. Dopo ore di profonda preoccupazione per la scomparsa di Roberta Menditto, anche per le avverse condizioni meteo, si apprende che, fortunatamente, la giovane donna quarantaquattrenne è stata ritrovata.

Il fratello, Avv. Gian Piero, ha condiviso sui social il suo ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati nella diffusione della notizia per ritrovare l’amata sorella che, finalmente, può riabbracciare la sua famiglia.

Con profonda gratitudine desidero ringraziare quanti, in queste intense 48 ore, hanno condiviso con noi apprensione e speranza.

“Agli amici, per l’affetto ed alla città di Caserta, che con sorprendente fervore ha trasformato il silenzio della paura in una voce unanime; ai giornalisti e a tutti coloro che si sono attivati, segnalando, cercando, diffondendo a voi tutti porgo il nostro ringraziamento più sincero.

Mia sorella è stata ritrovata, e con lei ritroviamo fiducia, dignità e una profonda riconoscenza verso una comunità che ha saputo farsi famiglia. Grazie ♥️”