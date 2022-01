Roberta Greco PD: “ Sconcertante che l’opposizione non abbia votato per due mozioni di pubblica utilità’”

Caserta. Alla seduta consiliare di oggi , giovedì 13 gennaio, oltre che parlare di Biodigestore si doveva votare per tre mozioni , due presentate dal PD nelle persone dei Consiglieri Comunali , Matteo Donisi e Roberta Greco e l’altra presentata da Raffaele Giovine di Caserta Decide.

Sulle due del PD , entrambi approvate , non sono mancate le polemiche . Di seguito riportiamo le parole della consigliera Roberta Greco diffuse in rete :

”in consiglio comunale sono state approvate due mozioni presentate dal Partito Democratico: la mozione sul 1522 per combattere lo stalking e la violenza di genere e la mozione per la revisione degli abbonamenti per la Reggia di Caserta.

Le mozioni sono state approvate dalla maggioranza all’unanimità!

Tuttavia, l’opposizione non ha votato e trovo sconcertante questo atteggiamento rispetto a queste due proposte.

In primis, la violenza di genere è un tema di una tale sensibilità che non dovrebbe conoscere distinzione tra maggioranza e opposizione.

Allo stesso modo, la richiesta di revisione degli abbonamenti per accedere al Parco della Reggia è di interesse comune, ma anche in questo caso non c’è stato il sostegno dell’opposizione.

Appare incomprensibe l’atteggiamento della minoranza, che, solo per contrastare le iniziative della maggioranza, non ha ritenuto di aderire a proposte rivolte a tutelare gli interessi dei cittadini, prescindendo dal colore politico.