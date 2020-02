Roberta Masciandaro nell’Assemblea nazionale di Italia Viva

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere Roberta Masciandaro entra nell’assemblea nazionale di Italia Viva, ufficializzata durante l’incontro di sabato 22 febbraio 2020 a Roma presso la Sala Congressi di Via Alibert.

“Sono veramente felice” – ha dichiarato la consigliera Masciandaro – “di far parte dell’assemblea nazionale di Italia Viva. Come avvocato non posso che condividere, in primis, le battaglie sulla giustizia portate avanti dal movimento di Matteo Renzi. Italia Viva è un partito nuovo e sono molto contenta di partecipare alla nascita e costituzione di un progetto sin dalla prima ora.

A livello locale continuerò ad impegnarmi per la città di Santa Maria Capua Vetere, così come fatto sino ad ora, portando il mio contributo alla maggioranza nella quale sono stata eletta».