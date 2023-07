Roberto Bolle “accende” la Reggia di emozioni davanti a un pubblico da grandi occasioni

Ieri sera alla Reggia di Caserta l’étoile Roberto Bolle con star internazionali della danza, un viaggio imperdibile nella magia di questa forma d’arte. A conferma l’affluenza di pubblico davvero straordinaria. Leggiamo dalla pagina web della Scabec, la Società Campana Beni Culturali, società in house della Regione Campania che organizza e promuove l’appuntamento estivo dal 2016 “Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta”, in collaborazione con il ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo : “I suoi Gala sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo: Roberto Bolle infrange costantemente i tabù che costringono il balletto ad arte di nicchia, portando sullo stesso palco grandi classici e coreografie nuove e innovative scegliendo di esibirsi con il meglio della danza mondiale”.I migliori protagonisti della danza internazionale hanno regalato, con la direzione artistica dello stesso Bolle, momenti di rara emozione e suggestione. Spettacoli così hanno davvero il pregio, anche grazie alla risonanza degli interpreti, di portare pubblico verso la danza. Grazie dunque a questo artista che sa valorizzare anche l’ineffabilità di un temporale inaspettato come scenario delle sue performance come ha fatto poche sere fa nell’Arena di Verona dove ha danzato tra fulmini, saette e pioggia battente, e ha descritto l’esperienza “memorabile….. una connessione totale tra forza della natura e danza, durante un brano che oltretutto celebra il nostro Pianeta”.