Roberto Colella chiuderà la festa del vino. Ecco il programma

Maddaloni – Torna la festa del vino nel borgo dell’Oliveto. Sono pronti i quattro giorni di eventi a conclusione del POC Campania “Campania felix e la cultura del convivio”. Dopo il grande successo di partecipazione ai due convegni sul tema che si sono tenuti al Museo Civico, la manifestazione si sposta tra le caratteristiche strade e i portoni antichi del borgo dell’Oliveto, uno dei quartieri più antichi e suggestivi di Maddaloni, dove ormai questa festa è una tradizione attesa e consolidata.

L’assessore alla cultura e agli eventi Caterina Ventrone ha curato con un’attenzione particolare questa manifestazione, che, nelle scorse edizioni, ha attirato in città tante persone anche da altri comuni e da fuori provincia, interessati a visitare la città ed a trascorrere momenti conviviali all’insegna del buon cibo, del buon vino e della buona musica in una location insolita e caratteristica.

Anche per questa edizione la direzione artistica è stata affidata a Pasquale Giordano, veterano di questo tipo di eventi e garanzia di successo assicurato, che sta mettendo a punto gli ultimi dettagli di un programma complesso, che si preannuncia ancor più ricco delle precedenti edizioni.

Come è avvenuto negli anni precedenti i portoni delle varie strade del borgo, da via Troiani a via Pignatari, da via Santacroce a via Santa Barbara fin su a via Pintime e via Belvedere saranno aperti per ospitare le cantine tutte rigorosamente campane che faranno degustare i loro vini, lo street food di prodotti tipici del territorio, le botteghe di artisti ed artigiani.

Dal 25 al 28 aprile, per quattro giorni, il borgo diventerà un teatro a cielo aperto. Ad animarlo artisti di strada, attori itineranti, maschere della tradizione popolare e tanta musica popolare.

Si esibiranno tra gli altri, i Taranterrae, i Suonatori per caso, il gruppo Chopin, ragazzi autistici diretti da Angela Boccia, il tenore Giuseppe Gambi, la cantante Marika Arciero. La scuola di ballo Dance Sport Academy di Adele e Marco Salvo sarà presente durante tutta la manifestazione con esibizioni di ballo dei suoi allievi.

Gran finale, domenica 28 aprile alle 21.00, con il concerto di Roberto Colella, autore, compositore e polistrumentista, Roberto Colella è il frontman della band partenopea La Maschera, amatissimo da un pubblico trasversale, una delle voci più interessanti e seguite della musica partenopea contemporanea.

“Abbiamo studiato un programma ricco e variegato che guarda alle esigenze tanto dei giovani quanto delle famiglie. Fare cultura attraverso questo tipo di eventi consente alla nostra città di accogliere persone da fuori Maddaloni e far conoscere le nostre bellezze. Voglio ringraziare non solo il direttore artistico Pasquale Giordano per il lavoro svolto ma anche i tanti residenti che sono parte attiva di questo evento che coinvolge un’ intero quartiere della città per ben quattro giorni in un modo che vi sorprenderà.” ha dichiarato Caterina Ventrone, assessore alla cultura e agli eventi del comune di Maddaloni.