Roberto Vecchioni, rinviati i concerti

Allarme tra i fan di Roberto Vecchioni: il famoso cantautore lombardo ha dovuto rinviare alcune date del tour 2026 “Tra il silenzio e il tuono”.

Le date annullate, come riporta TrasparenteMente, sono quelle del 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova.

Le comunicazioni ufficiali sottolineano la priorità della salute di Vecchioni e i fan, dopo un primo momento di preoccupazione, inviano gli auguri di pronta ripresa.

L’organizzazione precisa che i biglietti già comprati restano validi e annuncia le nuove date: a Legnano giovedì 21 maggio, sempre al Teatro Galleria. A Genova mercoledì 27 maggio al Teatro Ivo Chiesa, mentre a Milano sarà lunedì 28 settembre al Teatro Dal Verme. A Roma il concerto di dopodomani 6 marzo, al Teatro Brancaccio, è rinviato a mercoledì 30 settembre.

Se, a causa del rinvio, non si potrà partecipare all’evento, l’organizzazione ha previsto il rimborso completo rispettando le seguenti date (entro e non oltre): 13 marzo 2026 per Roma, 20 marzo 2026 per Milano, 24 marzo 2026 per Legnano e 10 aprile 2026 per Genova.