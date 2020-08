Roghi, Guida: “Mappatura discariche abusive e sanzioni più severe per chi abbandona rifiuti”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del candidato con Campania Libera.

“Bisogna rimuovere potenziali inneschi da terra e sanzionare in maniera più severa chi abbandona rifiuti in strada”. Lo afferma Davide Guida, candidato alle elezioni regionali con Campania Libera, nel commentare il fenomeno dei roghi che, come ogni estate, torna alla ribalta.

“In questo primo mese di caldo – prosegue – abbiamo assistito a centinaia di incendi di sterpaglie ai margini delle nostre strade. Basta una scintilla per generare roghi in cui spesso a bruciare sono rifiuti di ogni genere, che costringono i cittadini a barricarsi in casa per evitare di respirare quelle esalazioni tossiche. E’ il momento di dire basta”.

“Servono soluzioni per risolvere la problematica a monte. Una buona pratica è quella di segnalare i cumuli di rifiuti lasciati per strada – dice ancora Guida – Serve un piano di controllo del territorio e una mappatura di queste discariche abusive che vanno bonificate. In più gli inquinatori di mestiere, coloro che sversano in maniera incontrollata, vanno puniti con sanzioni severissime. Solo eliminando le possibili cause degli incendi – conclude Guida – riusciremo a disinnescare queste bombe ecologiche che mettono in pericolo la nostra salute e quella dei nostri figli”.