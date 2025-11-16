Roghi rifiuti e alle aziende, Santangelo: un piano Marshall da finanziare con fondi statali che preveda un monitoraggio con telecamere termiche per controllare ininterrottamente le zone più a rischio

«I roghi di rifiuti che da anni avvelenano l’Agro Aversano e la Zona Calena nonché quelle a confine coon l’area del nord napoletano non sono solo un crimine ambientale, ma un attentato alla salute pubblica e all’economia del territorio. I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno si contano oltre 120 incendi dolosi di discariche abusive solo tra Aversa, Gricignano, Teverola e i comuni limitrofi. Siamo di fronte a un’emergenza che richiede risposte immediate e strutturali. Serve un Piano Marshall per la Terra dei Fuochi finanziato dal Governo centrale oltre che con fondi regionali,e PNRR.

Oltre ad una ricognizione dei siti di stoccaggio, serve subito l’installazione di telecamere termiche ad alta risoluzione con intelligenza artificiale per il monitoraggio h24 di siti sensibili. Bonifica immediata di discariche abusive con priorità alle aree agricole e premialità per i Comuni virtuosi che raggiungono il 75% di raccolta differenziata. Ne ho già discusso con il presidente Cirielli per mettere in campo un’azione congiunta Governo-Regione nella prossima consiliatura». Lo dichiara il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.