Rogo nella notte. A fuoco Azienda Agricola . Non si esclude la pista dolosa

Drammatico incendio a Pontelatone . Erano circa le 4 di questa notte quando improvvisamente ,in via Madonne delle Grazie – località’ Monaco- un’ azienda agricola , per motivi ancora in fase di accertamento, e’ andata completamente in fiamme.

Il fuoco ha praticamente distrutto il capanno e tutto quello che stava intorno ad esso, dalle attrezzature agricole al fieno oltre al raccolto degli ultimi giorni.

Poco da fare anche per il bestiame che si trovava all’ interno in quel momento,, gli animali sono stati completamente travolti dalle fiamme .

I proprietari dell’ azienda, avvertiti da alcuni vicini, sono accorsi sul posto e insieme a loro due squadre di Vigili del Fuoco con L’ ausilio di due autobotti provenienti da Caserta e Aversa . I Carabinieri stanno in queste ore cercando di capire le dinamiche dell’ accaduto. Non si esclude la pista dolosa.