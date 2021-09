Roma e Milan rispondono al Napoli. Io Genova sbanca Cagliari con una grande rimonta

Un altra giornata di serie a è andata quesì in archivio. Giornata molto divertente con tanti goal e molte sorprese. In vetta alla classifica Roma,Milan e Napoli continuano a volare. L’Inter a Genova dalla Sampdoria si fa riprendere due volte, mentre il Cagliari dopo un grande primo tempo si fa rimontare dal Genova e perdendo addirittura la sfida. Notte fonda invece ancora per Juventus e Salernitana, stasera chiudono il turno Bologna-Verona.

Risultati: Empoli-Verona 1-2, Napoli-Juventus 2-1, Atalanta-Fiorentina 1-2, Sampdoria-Inter 2-2, Cagliari-Genova 2-3, Torino-Salernitana 4-0, Spezia-Udinese 0-1, Lazio-Milan 2-0, Roma-Sassuolo 2-1, Bologna-Verona 20:45

Classifica: