Romano riunisce gli attivisti del M5S di Aversa

Aversa– Tutto pronto per il Meetup di questa sera che si terrà alle ore 20 presso la sala riunioni del complesso RENDEZ VOUS ad Aversa in via Raffaello.

la riunione organizzata dagli attivisti del movimento ha come odg: il bilancio di previsione 2021 che sarà sottoposto all’approvazione nel prossimo Consiglio Comunale nel mese di settembre.

L’approvazione del bilancio di previsione è uno strumento fondamentale per la tenuta di una amministrazione comunale, la sua bocciatura comporterebbe lo scioglimento del Consiglio e si darebbe la parola di nuovo agli elettori.

Alla riunione parteciperà il Consigliere Regionale On. Salvatore Aversano, ma sono previsti anche interventi di altre autorità.

Il sindaco Alfonso Golia, porterà il saluto dell’amministrazione comunale e il consigliere comunale Roberto Romano ascolterà la voce della base per eventuali emendamenti che serviranno a migliorare questo bilancio previsionale.

Come ormai tutti sanno il movimento pone massima attenzione alle problematiche connesse alla sicurezza stradale, all’ambiente, alla cultura, alle politiche sociali.

Vedremo quali saranno le decisioni degli elettori a 5 stelle entro il 31/08/2021 data ultima per la presentazione di eventuali accorgimenti al bilancio.