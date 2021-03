Caserta. Dal 4 Marzo 2021 il Gen. Dott. Arch. Rosa D’Eliseo, è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, con incarico di reggenza, in quanto resta Comandante titolare dei Vigili del fuoco di Salerno.

Conseguita la Maturità Scientifica con voto 60/60, si iscrive nel 1983 alla facoltà di Architettura dell’Università di Napoli dove si laurea con 110 e lode nel 1988; entra a seguito di concorso pubblico per esame, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ruolo dei Funzionari tecnici, nel 1990, collocandosi prima nella graduatoria di merito su 143 Ispettori tecnici antincendi dei vigili del Fuoco.

Percorso lavorativo :

•1991-1995 Roma- Ministero dell’Interno Funzionario dell’ Ispettorato Organizzazione dei Vigili del Fuoco;

•1995-2005 Caserta- Funzionario antincendi Coordinatore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

•2006-2010 Napoli – Dirigente Vicario reggente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

•2010- 2012 Roma- Dirigente di Supporto presso la Direzione Regionale VVF del Lazio

•2012-2014 Napoli- Dirigente Vicario del Comando Provinciale dei Vigili dl Fuoco

• 2015 Caserta – Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

• 2016-2019 Avellino Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

• Dal 28 Maggio 2019 Salerno – Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

•Dal 4 Marzo 2021 reggente del Comando di Caserta mantenendo il Comando VVF di Salerno.

Coordinamento principali attività di soccorso e partecipazione ad emergenze :

• nel 1/05/2006 Frana di Ischia

• Napoli 2006-2009- Caserta 2015- Gestione degli interventi connessi all’Emergenza Rifiuti e allestimento dispositivo NBCR per trasferimento rifiuti in Germania;

• Napoli – Collaborazione con le FF-OO per Piano “Blitz Decreto Amato”

• Napoli – 2008 crollo edificio Quartieri Spagnoli via Porta Carrese

• Napoli – 2008 esplosione oleodotto in Via Brecce

•L’Aquila 2009 – terremoto- Comandante Campo Base Campania

•Napoli 2013 – Coordinamento operazioni intervento per incendio Città della Scienza e crollo edificio in via Chiaia.

•Coordinamento attività operativa per i terremoti Italia Centrale 2016 ed Ischia 2017.

• 2017- Avellino coordinamento emergenza neve e numerose emergenze idrogeologiche

•2017- Avellino Coordinamento emergenza incendi boschivi

•2018 – Avellino Coordinamento emergenza incendi boschivi

•2019- Salerno Coordinamento emergenze Maltempo- Emergenza Incendi boschvi- estate 2019- Coordinamento numerosi incendi in attività civili ed industriali.

•2019 Coordinamento forze Vigili del Fuoco impegnate nelle “Luci d’Artista “ della Città di Salerno.

•2020 Coordinamento ed organizzazione dispositivo Anti-covid 19 in ambito operativo di soccorso e gestione interna.

• 2021 Coordinamento numerose emergenze per maltempo e dissesto idrogeologico sul territorio della costiera Amalfitana, Policastro, Sapri e territorio della citta’ di Salerno.

•2021 Coordinamento intervento frana in Amalfi, Vietri e Minori.

Collaborazioni ed incarichi:

• 2010- 2021 Componente del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione incendi per analisi di procedimenti di deroga e di Pratiche di P.I. per attività a rischio di incidente rilevante

•2006- 2021 Partecipazione a numerosi Corsi di formazione, Seminari, Convegni sul tema della sicurezza, organizzati con gli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti e Periti/Geometri delle Province di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, con INAIL, Prefettura, Genio Civile, Regione, con SICURTHEC e LUPT della facoltà di Architettura di Napoli.

• 2008 – Lezioni al Master di I livello tenuto dall’Università Partenope di Napoli in materia di prevenzione incendi-

•2014 – Lezioni di impianti di P.I. presso la facoltà di Ingegneria di Napoli nell’ambito del Master di II livello sulla sicurezza antincendio.

• 2017-2018 – Stipula di Convenzioni e Protocolli d’intesa con Prefettura di Avellino, Regione Campania, Inail, Confimprenditori, Ispettorato del Lavoro, Provveditorato agli Studi, sul tema della sicurezza antincendi e diffusione della cultura della sicurezza attraverso iniziative nelle scuole e nelle manifestazioni pubbliche, tra cui si annovera la celebrazione degli 80 anni della nascita del Corpo Nazionale dei Vigili dl Fuoco, prima tappa nazionale del percorso celebrativo.

• 2017-2018 – Partecipazione a numerosi convegni sul tema dell’ organizzazione della campagna AIB unitamente al Prefetto di Avellino e al responsabile Regionale dell’AIB.