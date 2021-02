Rosanna Marziale, chef stellata casertana premiata al concorso l’Italia a tavola

La chef casertana Rosanna Marziale, ha ottenuto 25.000 preferenze , risultando tra la piu’ votata, di tutta l’intera provincia casertana.

Risulta pertanto essere il personaggio gastronomico dell’anno, ottenendo da una votazione via web (data anche la pandemia covid in atto unico mous operandi ormai), come già precisato di quasi 25000 click classificandosi seconda dietro il napoletano Gennaro Esposito per quel che concerne il prestigioso riconoscimento.

Affermazione di un certo livello,. per la chef che lavora al ristorante Le Colonne, a poche centinaia di metri dalla Reggia di Caserta, e praticamente attaccata ad un altro ‘mostro sacro’ della gastronomia e della cucina casertana, un’altra eccellenza quel Francesco Martucci, anche lui pluri premiato da varie riviste stellate (tra cui il gambero rosso) per la sua ottima pizza.

Caserta dunque continua a sfornare eccellenze in ambito culinario. Una curiosità, la chef casertana, ha ricevuto anche tra i vari riconoscimenti,.una bambola molto simpatica che raffigura lei stessa, ed espone spesso e volentieri ai vari fotografi con un certo orgoglio.