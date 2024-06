ROSSO VANVITELLIANO, PRINCIPIO CULTURALE DI CITTADINANZA ATTIVA CON ISTITUZIONI E REALTÀ SOCIALI

Il 3 giugno alle ore 17:30 nella Sala Convegni Confindustria Caserta (via Roma, 17), Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla in collaborazione con Confindustria Caserta presentano l’intervento artistico e sociale “La Coscienza delle Donne”, uno spettacolo con dibattito dedicato al tema della violenza di genere. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Nota informativa

L’evento, che fa parte delle iniziative di qualificazione dell’identità cittadina Rosso Vanvitelliano, con il patrocinio morale della Regione Campania, fonde ed unisce la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne fonde #Onemore – La Cultura di un uomo è la sola garanzia per una donna con Generiamo Cultura, campagna culturale che coinvolge le aziende contro le molestie e la violenza di genere promossa da Confindustria con Federmeccanica, Assistal, FimCisl, FiomCgil, UilmUil. Sarà il primo appuntamento di un piano di incontri a tema sociale con la partecipazione attiva delle Istituzioni, dei cittadini e dell’imprenditoria giovanile del territorio.

Dichiarazioni

“L’incontro con dibattito fa parte di un percorso che è parte integrante della campagna #Onemore che ha nel Presidente Mattarella il suo primo sostenitore e che sovverte l’attenzione sulla violenza di genere con la presa di coscienza consapevole da parte del genere maschile dell’eguaglianza nella diversità” – dichiarano i giovani artisti di Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla e aggiungono – “Il connubio virtuoso di Ali della Mente con la Questura di Caserta ha prodotto anche un primo percorso attivo, uno spot virale che sarà proposto a tutte le categorie per confluire in un corto cinematografico, un libro ed un’opera teatrale di sensibilizzazione sul tema, indice di un nuovo corso che vede istituzioni e realtà sociali muoversi all’unisono contro ogni negatività”.

“Il principio di Rosso Vanvitelliano è: promuovere una città che sia all’altezza della Reggia” – aggiunge l’autore Patrizio Ranieri Ciu – “L’intento è sviluppare un principio identitario culturale, di riqualificazione sociale, per promuovere un senso di orgoglio d’appartenenza e di impegno reale di tutti per il riscatto di un riqualificazione su basi etiche del presente della gioventù del nostro territorio del quale ne avrà la responsabilità di gestione”.

Approfondimenti

La rappresentazione “La Coscienza delle Donne”, estratto dell’opera “Trittico di Donna” dell’autore Patrizio Ranieri Ciu, racconta tre storie di donne in tre momenti storici susseguenti dove, a fronte dello sviluppo della tecnologia della luce nel tempo, rappresentata nella mutazione nelle epoche da una candela, da una lampadina e dai led di uno smartphone, resta inalterata la sopraffazione dell’uomo sulla donna evidenziando la missione del nostro di secolo: colmare finalmente il gap tra progresso tecnologico e progresso umano.

Prossimi eventi

Rosso Vanvitelliano garantirà la presenza di Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla all’evento del 6 giugno alle ore 16:30 presso la Biblioteca Diocesana di Caserta organizzato dalla cooperativa sociale New Hope in occasione del ventennale dalla sua nascita. Inoltre nei mesi estivi le rappresentazioni ed installazioni artistiche del “Percorso del pensiero di Cristo” nelle aperture straordinarie dell’area ex Macrico finalmente Campo Laudato Si’. Grazie infine alla proposta curata dal brand culturale della città Rosso Vanvitelliano, si darà il via il 14 luglio alla prima apertura della Flora con la presenza delle qualificate associazioni cittadine Lipu ODV, Asd Dinamika Outdoor, Comitato Città Viva ODV, Comitato per il Centro Sociale ODV nelle date concordate, che si riproporranno in futuro autonomamente, parafrasando il Lungomare Liberato di Napoli, sotto il nome di LungoReggia Liberato.