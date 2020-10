Rosi Di Costanzo e’ la candidata Sindaco di Speranza Per Caserta

Caserta. Nella suggestiva location ” ristorante il Cortile” sita in via Galilei ,Il gruppo Politico Speranza Per Caserta nella mattinata di oggi, martedi 20 ottobre, ha sciolto la riserva sul proprio candidato Sindaco alle amministrative 2021.

Si tratta di una donna , Rosi Di Costanzo, la quale si è subito presentata ai numerosi giornalisti,elettori e simpatizzanti ,accorsi per l’occasione ,con le idee chiare: ”

“a Caserta tira aria di cambiamento- ha dichiarato- Speranza per Caserta rappresenta da sempre quella parte politica pulita e trasparente utile a voltare definitivamente pagina in una città che è precipitata agli ultimi posti di ogni classifica per vivibilità. Sono orgogliosa di rappresentare quella parte di cittadini stanca di vedere una città’ dormiente. Tanti mi conoscono e sanno che ho coraggio soprattutto quando si tratta di battersi per una causa nobile .

Nei prossimi incontri parleremo dettagliatamente del programma che abbiamo previsto per il rilancio del nostro territorio.Mi ritengo una persona competente , il mio intendo e’ di mettere insieme tutta la società’ civile che ha come unico obiettivo il bene della nostra terra.



Ad affiancare la candidata Sindaco di Speranza c’erano oltre alla Consigliere Comunale uscente Norma Naim e al coordinatore cittadino del movimento Michele Miccoli anche l’ intramontabile Sergio Tanzarella. Assente invece l’altro consigliere comunale uscente Francesco Apperti impossibilitato a partecipare perche’ ,in seguito ad un contagio di una sua collega al Covid 19, si trova in quarantena.

Norma Naim e Francesco Apperti non saranno fra i candidati al Consiglio Comunale alle prossime elezioni amministrative.