ROTARY CLUB CASERTA “TERRA DI LAVORO 1954”: INAUGURAZIONE DELLA SEDE INVERNALE DELL’ASSOCIAZIONE “IL MIO MONDO ESISTE ONLUS”

Presso l’oratorio della Chiesa SS. Nome di Maria a Puccianiello si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sede invernale dell’associazione “Il mio mondo esiste Onlus” presieduta dalla dott.ssa Chiara Guerriero e che oggi conta ben 150 famiglie. Tale associazione ha come scopo quello di aumentare la conoscenza dell’autismo e di ridurre l’isolamento delle famiglie che vivono l’esperienza dell’autismo. In questa occasione c’è stata un’importante sinergia tra la Commissione Disabilità Equità Inclusione (D.E.I.) del Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954” e la parrocchia SS. Nome di Maria, nella persona del parroco, don Carmine Ventrone. Presenti il Presidente del Rotary club, avv. Vincenzo Iorio, il vicepresidente Giuseppe Luberto, per la Commissione D.E.I. Edoardo Filippone, Renato Iaselli, Giulia Ricciardi, Rosalba Vestini, Manuela Vigliotta, Iolanda Enea. Dopo i brevissimi interventi della presidente dell’associazione dott.ssa Chiara Guerriero e del Presidente del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954, avvocato Vincenzo Iorio, la visita dell’ospite, don Carmine Ventrone, e un piccolo rinfresco, i protagonisti sono stati i ragazzi, i loro genitori, i terapisti, che hanno immediatamente iniziato a godere degli spazi messi loro a disposizione.

Il Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954 e la Commissione D.E.I. sosterranno le azioni previste dalla Presidente della associazione “Il mio mondo esiste Onlus” per ogni sabato mattina dal 27 Gennaio a tutto il mese di Aprile 2024. Si terranno attività di decoupage, progettualità di progressiva autonomia dei bambini/ragazzi nella vestizione, nella preparazione di alcune pietanze, attività ludiche interne ed esterne quali basket e danza.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una più vasta progettualità della commissione D.E.I. che si propone di venire incontro alle esigenze dei ragazzi autistici e delle loro famiglie per facilitarne la progressiva, auspicabile inclusione e valorizzazione dei bisogni speciali nel contesto sociale casertano. Il programma per questo anno sociale prevede anche lo svolgersi, presso la sala multimediale del SS. Nome di Maria, di una serie di incontri rivolti ai genitori, agli educatori di ragazzi autistici sul tema “affettività e sessualità nell’autismo”.

Il 2 Aprile 2024, in occasione della Giornata mondiale sull’autismo, si svolgerà un concerto denominato A.M.A. Autismo Musica e Abbracci, aperto alla popolazione casertana, alle autorità civili, religiose, alle diverse associazioni che sul territorio si occupano di autismo. Protagonisti saranno il maestro Francesco Salinari, che ha vinto l’autismo con l’arte della musica, e il Coro della Associazione Musicale Casertana; sarà inoltre l’occasione per le associazioni di manifestare pochi, solidi desiderata da raggiungere nei prossimi anni. Per il conseguimento di tali obiettivi, il Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954” e la Commissione Disabilità, Equità e Inclusione garantiranno il loro pieno sostegno.