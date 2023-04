Rotary Club Caserta, volontariato e beneficenza in nome dell’amore per il prossimo

Caserta – Giovedì 13 Aprile, il Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954 ha ospitato la Sig.ra Antonietta D’Albenzio, la presidente dell’Associazione Onlus “L’ Angelo degli Ultimi”.

In un clima di convivialità, al centro dell’incontro il voler essere di supporto alle attività in favore degli ‘invisibili’ per i quali i volontari prestano la propria opera in una forma libera e gratuita di servizio.

Soprattutto nei confronti dei senza fissa dimora, i cui problemi, legati alla condizione di estrema povertà che vivono come tali, sono stati ascoltati, con attenzione ed emozione, dai membri del Club.

In nome del bene comune, da raggiungere attraverso una fratellanza solidale, si è parlato delle attività svolte dall’organizzazione, che si occupa dei clochard di Caserta e Napoli; l’associazione, riconosciuta dal Centro Servizi al Volontariato Nazionale con sede provinciale in ASSOVOCE Caserta, vanta un’esperienza di strada, on the road, quasi decennale anche se spontanea.

L’incontro si è tradotto, da parte del Consiglio Direttivo e dei soci del Club, in un sostegno a questa associazione sotto un duplice aspetto: volontariato ed economico.

«Il mio desiderio di volontariato nasce tantissimi anni fa da un clochard che mi ha teso la mano in una sera d’inverno. Faceva tanto freddo, ero infreddolita e avevo abbandonato la mia vita. Incontrai Massimo che adesso non c’è più e da quella sera io ho condiviso tutto con loro. Non mi sono allontanata più da questo mondo e ho dedicato la mia vita a loro. L’avevo promesso a Massimo, a me stessa e a tutti quelli che mi seguono. Smetterò di fare tutto questo solo quando morirò, finché ho vita combatterò sempre con loro, per dargli identità e la dignità»

«Avevo un sogno, quello di realizzare un centro a Napoli e si è avverato, avevo il sogno di aprire un centro di accoglienza e anche questo si è realizzato, adesso sogno di aprire un centro sanitario per accogliere i clochard malati, quelli che escono dagli ospedali e non sanno dove andare. Un centro con ambulatorio medico e ambulanza. Sarebbe meraviglioso occuparci anche dei clochard malati che non sanno dove andare. Quest’anno ho perso 8 clochard, spero che Dio mi faccia realizzare questo sogno».

Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Antonietta.