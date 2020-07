Rotary Club Sessa Aurunca: Giuseppe Di Caprio confermato Presidente

SESSA AURUNCA – Il giorno 13 Luglio 2020, il Rotary club di Sessa Aurunca ha celebrato sulla piattaforma ZOOM il consueto passaggio delle consegne anche se questa volta non si è trattato di un vero passaggio del collare in quanto il presidente per l’ AR 2019-20 Giuseppe Di Caprio, rimarrà in carica anche per il prossimo AR 2020-21. Una scelta unanime del club, in questa fase di transizione, per dare continuità alle attività sospese nello scorso febbraio 2020.

Quindi dopo una breve relazione sulle attività svolte si è passati direttamente alla presentazione del nuovo Direttivo: Vice-Presidente ed Incoming Vincenzo Guadagno, Segretario Mario Passaro, Segretario esecutivo Biagio Di Tora, Tesoriere Gianluca Matarese, Prefetto Lina Baldascino Consiglieri: Edoardo Mancini, Giulio Giacomo Megale, Luigi Verrengia e Carlo Zannini.

All’evento hanno partecipato tante autorità rotariane anche internazionali tra cui: dalla Romania il PDG del distretto 2241 Crisitian V JURJI, il Presidente Liliana HAGICALIL ed il Past-President Andrei R. BOTEZ del Rotary Club Bucuresti Cismigiu con il quale il Club di Sessa Aurunca si è gemellato quest’anno

oltre alla socia nonché artista internazionale Arlinda MORAVA del Rotary Club Bucuresti Octo, dalla Turchia il Past-President del Rotary Club Çorlu Hüseyin KULAKSIZ, dal nostro distretto i PDG Maria Rita ACCIARDI e Salvatore IOVIENO gli Assistenti del Governatore, Michelangelo RIEMMA e Angelo DI RIENZO, i formatori distrettuali Antonio CITARELLA ed Antonio ZOTTI oltre a tanti altri amici presidenti del distretto 2100 tra i quali), il Presidente Enrico PETRELLA ed il Past-President Bruno GIANNICO (RC Caserta Luigi Vanvitelli), il Presidente Mauro IODICE (RC Caserta REGGIA), il Presidente Maria Rosa MASSA ed il Past-president Aldo AMIRANTE (RC Capua Antica e Nova), Il Presidente Silvana GRAMEGNA ed il Past-President Enzo CAPPELLO (RC Caserta Terra di Lavoro) il Past-President Nanà POSTIGLIONE (RC Nocera Inferiore Apud Montem) Il Past-President Umberto ASPRINO ( RC Vale Caudina) , oltre ai soci del club, ai soci di altri club e familiari.