Rotoballe a fuoco nella notte. I pompieri stanno ancora spegnendo le fiamme

Il comunicato dei Vigili del fuoco

Pontelatone. Questa notte verso le ore 04:00 due squadre di Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta sono intervenute in via Madonna Delle Grazie nel comune di Pontelatone, in località Monaco, presso un’azienda agricola.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un capannone di 30 metri quadrati con circa 300 rotoballe di fieno e attrezzature agricole completamente avvolti dalle fiamme; inoltre l’incendio coinvolgeva anche la stalla vicina senza lasciare scampo ai vitelli che si trovavano all’interno. Sul posto sono intervenute a supporto anche due autobotti provenienti da Caserta e dal distaccamento di Aversa. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.