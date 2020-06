Rotonda a San Leucio quasi finita : si lavora anche di notte

Caserta. E’ in fase di completamento la rotonda tra Briano e San Leucio. La rotatoria è stata completata in tempi record grazie alla ditta che sta lavorando instancabilmente anche di notte. L’ intendo finale dell’amministrazione comunale è quello di alleggerire il traffico veicolare di mezzi pesanti di passaggio per Piazza della Seta.

Si spera , con questa iniziativa, di liberare e valorizzare il centro storico di San Leucio dalle incombenze quotidiane del traffico, in particolare dei mezzi pesanti.

I lavori sono seguiti costantemente dal Consigliere Comunale di zona Donato Tenga.