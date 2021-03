Rotonda di San Nicola la Strada : luogo di degrado spaccio e prostituzione.

La Rotonda di San Nicola la Strada non è più’ vivibile sotto nessun punto di vista. La nostra redazione , negli ultimi giorni, è stata praticamente presa d’ assalto dalle numerose segnalazioni dei cittadini . A quanto pare, a chiunque ormai è proibito passeggiare da quelle parti . Da anni, alla rotonda, vive e “lavora ” un gruppo numeroso di extracomunitari che non solo ha trasformato quel posto in una centrale di spaccio di sostanze stupefacenti ma addirittura lo usa come bagno pubblico e mangiatoia. Chi e come sta tutelando i diritti dei cittadini? A chi tocca tutelare in questo periodo particolare la salute pubblica visto che questi ” signori” fra l’ altro non rispettano nessuna regola anti-covid?

Secondo fondati rumors l’ Amministrazione Comunale di san Nicola La Strada nella persona del Sindaco Vito Marotta è stata più’ volte messa a corrente di tale piaga. Ma quali sono i provvedimenti che il primo cittadino ha messo in campo per arginare questa “occupazione”? Ci hanno raccontato di sporadiche irruzioni delle forze dell’ ordine , ci hanno detto che è stata rinforzata l’ illuminazione pubblica ,tutti scialbi tentativi che non hanno prodotto risultati.

Ricordiamo a chi legge che qualche anno fa ,in Piazza Pitesti a Caserta, i residenti della zona lamentavano il fatto che ogni domenica un gruppo di extracomunitari dava vita ad un vero e proprio mercato della contraffazione . Anche quel caso e per molto tempo sembrava un problema senza soluzione . Un giorno d’ estate poi in quella Piazza , mercatino in corso , arrivo’ un giornalista di una nota trasmissione televisiva Mediaset e ” miracolosamente ” dal giorno dopo tutto fu risolto. La zona infatti per i successivi mesi fu continuamente piantonata dalle forze dell’ ordine che costrinsero , cosi’ facendo, alle resa ogni tentativo di vendita abusiva. Possibile che si agisce concretamente solo dopo che un caso diventa di rilevanza nazionale? Ricordiamo fra l’ altro che la rotonda in questione si trova sul Viale Carlo III e che tale strada è percorsa da tutti i turisti che dall’ uscita Caserta sud dell’ autostrada vogliono raggiungere la Reggia di Caserta.

I residenti nei pressi della rotonda di San Nicola vivono praticamente barricati in casa e quando scendono per fare spesa o semplicemente per fare una passeggiata vengono presi di mira e circondati da questi ” signori” che cercano di vendere droga nello stesso modo con il quale vendono fazzoletti di carta. Risse e accoltellamenti è l’ epilogo in ogni occasione in cui qualcuno cerca di ribellarsi a tale situazione. L’ ultima, in termini di tempo, l’abbiamo registrata nella serata di giovedi’ 18 marzo. Un uomo è stato aggredito da due pusher semplicemente perchè sembrava non accettare il fatto che stessero spacciando droga a due passi dalla propria residenza.

Provate a immaginare l’ incubo delle donne , puntualmente importunate ogni qualvolta passano da quelle parti, o peggio ancora quello dei bambini ai quali i genitori , per ovvi motivi, evitano l’uscita da casa. Potremmo ancora parlare dei commercianti della zona , ci hanno raccontato che sono volati schiaffi e pugni ogni qualvolta qualcuno di essi ha cercato di allontanare questi extracomunitari dall’esterno del proprio esercizio commerciale.

Una storia, questa che vi abbiamo raccontato, alla quale neanche le forze dell’ ordine sono mai riuscite a porre rimedio . Tante volte la Polizia e i Carabinieri ,in seguito ad alcune denunce , sono intervenuti sul posto per allontanare e in alcuni casi arrestare qualche spacciatore , Il giorno dopo pero’ lo “scempio” si è ripresentato come prima, piu’ di prima .

Speriamo che il nostro articolo-denuncia possa stimolare , chi preposto ,a trovare un modo più’ efficiente di intervenire per consentire ai cittadini , commercianti e bambini di vivere in sicurezza quell’enorme e salutare spazio verde della rotonda di San Nicola La Strada.