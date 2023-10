ROTONDA TRA VIA MARCHESIELLO E VIA FALCONE: DOMENICA 22 OTTOBRE LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE A FRANCESCA LAURA MORVILLO

Domenica 22 ottobre alle ore 10 ci sarà la cerimonia di intitolazione della rotonda situata

tra Via Marchesiello e Via Falcone a Francesca Laura Morvillo, magistrata e moglie del

giudice Giovanni Falcone, con il quale morì nella strage di Capaci a seguito del terribile

attentato compiuto dalla mafia. Donna di grande cultura, magistrata rigorosa e attivissima,

trascorse diciassette anni al Tribunale dei Minori di Palermo, affrontando tanti casi delicati,

preoccupandosi sempre di garantire una possibilità di reinserimento ai giovani.

Successivamente, passò alla Corte d’Appello, dove si occupò di tante importanti inchieste.

L’iniziativa fa seguito all’approvazione, avvenuta nello scorso maggio da parte della Giunta

Comunale, di una delibera con la quale fu deciso di intitolare tre rotatorie della città ad

altrettante figure femminili di straordinario valore. Il provvedimento adottato

dall’Amministrazione giunse a seguito della richiesta avanzata dall’Associazione

“Toponomastica femminile” di Caserta e dalla sua Presidente, Fosca Pizzaroni, di intitolare

spazi e aree pubbliche a donne che si sono distinte per meriti particolari o che sono state

vittime di discriminazioni nel campo professionale, oppure vittime per motivi politici o per

delitti di mafia. Le altre due rotatorie saranno dedicate alla manager Marisa Bellisario e

alla donna politica Renata Fonte.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di una serie di azioni che l’Amministrazione sta

mettendo in campo per onorare la memoria di donne straordinarie, che, attraverso le

proprie azioni, hanno fatto la storia e rappresentano un esempio soprattutto per i più

giovani.