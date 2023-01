ROTTAMAZIONE CREDITI FISCALI E STRALCIO PARZIALE: IL COMUNE DI CASERTA NON PUO’ ADERIRE.

Caserta. Il Consiglio Comunale ha approvato una delibera con la quale si fa chiarezza sulla

questione dello stralcio parziale e sulla rottamazione dei crediti fiscali. “Nel periodo che va

dal 2000 al 2002 – ha spiegato l’assessore alle Finanze, Gerardina Martino – non

esistono cartelle di importo inferiore ai 1000 euro. Pertanto, in termini concreti, la

questione non si pone”.

Nel periodo considerato, l’agente di riscossione (si fa riferimento a somme fino ai 1000

euro) era Ader (Agenzia delle entrate-riscossione). Il Comune non può aderire a stralcio

parziale e rottamazione in quanto “avendo dichiarato dissesto il 23 aprile 2018 – ha

aggiunto Martino – i crediti rientrano nelle competenze dell’Osl (Organismo straordinario di

liquidazione) e non dell’Ente”.

Per quanto concerne, invece, il periodo che va dal 2003 in poi, “il Comune di Caserta –

aggiunge il Sindaco, Carlo Marino – non può aderire in quanto la legge Finanziaria

appena approvata, anche dai parlamentari locali, lo vieta. Essa, infatti, consente lo stralcio

parziale e la rottamazione solo agli enti in cui i crediti vengono gestiti da Ader. Noi, al pari

della stragrande maggioranza degli altri Comuni italiani, abbiamo affidato ad un

concessionario il servizio di riscossione dei tributi. Pertanto, ci è impedito per legge di

utilizzare questo strumento. Come ANCI abbiamo più volte sollecitato il Governo nazionale

a estendere questa possibilità anche ai concessionari. Purtroppo, l’attuale Esecutivo ha

mostrato una totale chiusura”.