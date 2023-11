RUBA ARTICOLI IN TRE NEGOZI. ARRESTATO DAI CARABINIERI

Aveva già asportato vari articoli in due negozi del centro commerciale a Marcianise, quando, nel pomeriggio di ieri, è stato scoperto dal personale addetto alla vigilanza mentre stava tentando di scappare dopo il furto di un giubbotto dall’interno di un terzo negozio.

Il 47enne della provincia di Napoli è stato bloccato dopo l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, allertati pochi minuti prima dagli addetti alla vigilanza.

Nel corso della perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso, oltre che del giubotto, anche di un frullatore occultato all’interno di uno zaino, di una tronchese utilizzata per il taglio dei dispositivi antitaccheggio, e di 5 capi di abbigliamento già caricati sulla sua autovettura, lasciata in sosta nel parcheggio del centro commerciale.

L’intera refurtiva, per un valore di circa 500,00 euro, è stata recuperata e riconsegnata ai titolari dei tre negozi dove era stata asportata.

Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di furto con violenza sulle cose e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.