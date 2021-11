RUBA UNA FIAT PUNTO. LADRA DI AUTO ARRESTATA DAI CARABINERI.  

In Vairano Patenora, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto una 40enne del posto per il furto di autovettura Fiat Punto, di proprietà di un 70enne di Caianello, avvenuto nel piazzale pubblico antistante la locale stazione ferroviaria vairano-caianello

I carabinieri, grazie al sistema antifurto GPS, sono riusciti a rintracciare e bloccare il veicolo mentre circolava per il centro abitato con alla guida la donna che è, quindi, stata tratta in arresto. L’autovettura è stata restituita all’avente al legittimo proprietario.

L’arrestata p stata sottoposta al regime degli aa.dd. presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.