Rubano un casco a Santa Maria C.V ( LA FOTO)

È accaduto poche ore fa a Santa Maria Capua Vetere.

Due giovani, probabilmente una coppia di fidanzati, a bordo di un motorino fermi nel traffico della città, avvistano in lontananza un caso lasciato incustodito su uno scooter.

Come vi mostrano queste immagini avanzando furtivamente: il conducente si impadronisce del casco per poi nasconderlo nel giubbino e scappare svicolandosi tra le auto in coda.

Il ciò è accaduto in pochi secondi sotto lo sguardo inerme di passanti e degli altri automobilisti.

Si sta cercando di indagare sull’identikit dei saccheggiatori: vi terremo aggiornati.

Foto estratte dal video di Cio che vedo in citta’ Santa Maria Capua Vetere