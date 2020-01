Ruviano. A teatro per raccogliere fondi per la lotta contro i tumori

Splendida iniziativa dal titolo “Prevenire è vivere”, quella organizzata ieri sera dai ragazzi del Servizio Civile di Ruviano in collaborazione con la Pro Loco Raiano, presieduta dal Col. Pasquale Di Meo.Il primo di 3 appuntamenti: ieri il 18, ancora il 25 gennaio e infine il 1 febbraio, alle ore 20:00, presso il Centro Polifunzionale di Alvignanello, nel Comune di Ruviano, sono stati programmati tre spettacoli teatrali, il cui ricavato andrà in beneficenza alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Ieri ha aperto la kermesse “ I Mille Volti di Donna” di Domenico Riccio della Compagnia teatrale “ LIBERAMENTE” di Amorosi (BN); il secondo spettacolo, quello del 25 gennaio, ha come titolo “ Na Signora Romantica” e sarà rappresentato dalla Compagnia teatrale “ ANEMA E CORE” di Alvignano, mentre sabato 1 febbraio sarà la volta della commedia “ E Sant Modern” di Maria Altieri della Compagnia teatrale “ I DI-STURBI” di Ruviano. Presenterà le tre serate Nicola Massaro. Da segnalare chetutte le serate vedranno la presenza di specialisti. Saranno infatti ospiti Angela Maffeo, Chirurgo Oncologo e Presidente Provinciale LILT ; Daniele Grumiro, specialista in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Oncologica; Rosa Capriello, Dietista presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano e il dott. Daniele Tari, Radiologo Senologo. Ci saranno inoltre le testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia del secolo con coraggio e l’hanno superato ritornando a sorridere alla vita.