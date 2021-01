S. Angelo d’Alife – La scuola elementare di Sant’Angelo D’Alife è stata chiusa fino al prossimo 25 gennaio a seguito dell’individuazione di un caso di Coronavirus in una delle classi, si tratta di una bambina.

Attualmente, come richiesto dal protocollo standard, sono in corso le procedure di sanificazione dei luoghi e i bambini sono stati posti in quarantena.