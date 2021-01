S. ANGELO IN FORMIS: VETTURA IN FIAMME

Momenti di paura e panico ieri nella provincia di Caserta questo un resoconto di quanto accaduto nel tardi pomeriggio di ieri,mercoledi’ 20 gennaio.: un’ autovettura in fiamme a Sant’Angelo in Formis, a pochi km dalla città di Capua. È accaduto in via IV Novembre verso le 17.30 dove una coppia di cittadini ucraini a bordo di una Mercedes classe C mentre transitavano hanno notato un denso fumo nero provenire dal vano motore e ravvisando il pericolo immediatamente hanno accostato cercando poi di segnalare l’accaduto.

Il tempo di scendere dal veicolo e le fiamme in pochi minuti hanno avvolto la vettura riducendola ad un ammasso di lamiere annerite. Sarebbe stato poi successivamente allertato il 115, la squadra dei vigili del fuoco di Caserta per cercar di far fronte e/o provvedere alle operazioni di spegnimento.